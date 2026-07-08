В Нижегородской области завершают строительство комплекса по выпуску стали

Строительство завода «Эколант» завершается в Выксе, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. На этом предприятии внедрят передовые «зеленые» технологии, что будет способствовать достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие».
Подчеркивается, что данный завод станет первым в Европе металлургическим комплексом без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Благодаря внедрению «зеленых» технологий предприятие будет оставлять минимальный возможный углеродный след.
Открыть завод планируют в IV квартале 2026 года. Там будут выпускать круглые и прямоугольные заготовки для производства продукции высоких переделов для нужд топливно-энергетического комплекса, сфер транспорта и машиностроения. Запуск завода также обеспечит создание более чем тысячи рабочих мест.
«Технология, применяемая на “Эколанте”, особенно перспективна для нашей страны: в производстве используются высококачественное железорудное сырье и природный газ. Запасов и того, и другого в России достаточно. С этими ресурсами можно выпускать сталь самым экологичным способом по вполне конкурентоспособной себестоимости. За счет использования 100%-го первородного сырья сталь получается очень чистой, без загрязняющих металл примесей, а энерговооруженность печи позволяет производить сложные высоколегированные марки стали. Соединение чистоты металла с высоким легированием дает возможность создавать на “Эколанте” уникальные продукты», — отметил стратегический инвестор проекта Анатолий Седых.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.