В Нижегородской области завершают строительство комплекса по выпуску стали

«Технология, применяемая на “Эколанте”, особенно перспективна для нашей страны: в производстве используются высококачественное железорудное сырье и природный газ. Запасов и того, и другого в России достаточно. С этими ресурсами можно выпускать сталь самым экологичным способом по вполне конкурентоспособной себестоимости. За счет использования 100%-го первородного сырья сталь получается очень чистой, без загрязняющих металл примесей, а энерговооруженность печи позволяет производить сложные высоколегированные марки стали. Соединение чистоты металла с высоким легированием дает возможность создавать на “Эколанте” уникальные продукты», — отметил стратегический инвестор проекта Анатолий Седых.