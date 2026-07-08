Бизнес из Тюменской области сможет присоединиться к выставке во Вьетнаме

Для тех, кто заинтересован в фестивале-ярмарке, 16 июля проведут онлайн-вебинар. На нем эксперты Российского экспортного центра расскажут слушателям, как продать товары во Вьетнаме, выйти на азиатские маркетплейсы, провести переговоры с зарубежными партнерами. Также участникам вебинара объяснят, как продвигать свой бренд на ярмарке, каковы особенности деловой коммуникации с партнерами из Вьетнама, какие меры поддержки помогут ускорить продажи и снизить риски. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.