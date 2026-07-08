Бизнес из Тюменской области сможет присоединиться к выставке во Вьетнаме

Компании из Тюменской области смогут принять участие в фестивале-ярмарке «Сделано в России» во Вьетнаме, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Для тех, кто заинтересован в фестивале-ярмарке, 16 июля проведут онлайн-вебинар. На нем эксперты Российского экспортного центра расскажут слушателям, как продать товары во Вьетнаме, выйти на азиатские маркетплейсы, провести переговоры с зарубежными партнерами. Также участникам вебинара объяснят, как продвигать свой бренд на ярмарке, каковы особенности деловой коммуникации с партнерами из Вьетнама, какие меры поддержки помогут ускорить продажи и снизить риски. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.