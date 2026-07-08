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Британским депутатам пришлось сутки смотреть мультик «Маша и Медведь»

Более 50 депутатов парламента Великобритании почти сутки непрерывно смотрели российский мультсериал «Маша и Медведь».

Более 50 депутатов парламента Великобритании почти сутки непрерывно смотрели российский мультсериал «Маша и Медведь». Так они пытались обнаружить в нем признаки пропаганды. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Масштабный анализ начался после инициативы депутата от Либерально-демократической партии Тома Гордона запретить трансляцию мультфильма на территории страны. По мнению Гордона, «Маша и Медведь» является «инструментом российской мягкой силы».

Парламентарии решили проверить его утверждение и организовали коллективный просмотр свыше 200 эпизодов сериала длительностью по семь минут каждый. Даже после 24 часов перед экраном парламентарии не изменили своего мнения и продолжили настаивать на запретах, усмотрев в сюжете пропаганду.

Ранее кипрский обозреватель Алекс Христофору оценил предложение британских депутатов запретить «Машу и Медведя».

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