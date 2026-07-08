Британским депутатам пришлось сутки смотреть мультик «Маша и Медведь»

Парламентарии решили проверить его утверждение и организовали коллективный просмотр свыше 200 эпизодов сериала длительностью по семь минут каждый. Даже после 24 часов перед экраном парламентарии не изменили своего мнения и продолжили настаивать на запретах, усмотрев в сюжете пропаганду.