Британским депутатам пришлось сутки смотреть мультик «Маша и Медведь»

Более 50 депутатов парламента Великобритании почти сутки непрерывно смотрели российский мультсериал «Маша и Медведь». Так они пытались обнаружить в нем признаки пропаганды. Об этом пишет британская газета The Guardian.
Масштабный анализ начался после инициативы депутата от Либерально-демократической партии Тома Гордона запретить трансляцию мультфильма на территории страны. По мнению Гордона, «Маша и Медведь» является «инструментом российской мягкой силы».
Парламентарии решили проверить его утверждение и организовали коллективный просмотр свыше 200 эпизодов сериала длительностью по семь минут каждый. Даже после 24 часов перед экраном парламентарии не изменили своего мнения и продолжили настаивать на запретах, усмотрев в сюжете пропаганду.
Ранее кипрский обозреватель Алекс Христофору оценил предложение британских депутатов запретить «Машу и Медведя».
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