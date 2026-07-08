Госдума во втором чтении продлила «гаражную амнистию» до 2031 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» еще на пять лет — до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован в картотеке нижней палаты парламента.
Изначально срок действия «гаражной амнистии» должен был завершиться 1 сентября 2026 года. Новый законопроект предлагает продлить его с учетом востребованности механизма. Документ вступит в силу после официального опубликования.
Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. При этом программа не распространяется на временные металлические гаражи, подземные парковки в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также незаконные постройки.
Гаражная амнистия действует в России с сентября 2021 года. По аналогии с дачной амнистией гаражная регулирует рынок частных гаражей, деятельность кооперативов и позволяет гражданам в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними.
Глава Росреестра Олег Скуфинский рассказал, что с сентября 2021 года около 800 тыс. россиян воспользовались правом на «гаражную амнистию». По его словам, после продления механизмом смогут воспользоваться еще более 500 тыс. граждан.
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