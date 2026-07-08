Госдума во втором чтении продлила «гаражную амнистию» до 2031 года

Под действие амнистии подпадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. При этом программа не распространяется на временные металлические гаражи, подземные парковки в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также незаконные постройки.