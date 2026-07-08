Сделка по «Дружбе»

О строительстве индустриально-логистического парка «Дружба» стало известно весной 2024 года, когда проект получил статус «приоритетный инвестиционный». Его инвесторами выступали свердловские группы R1 Development и «Брозэкс». Изначально планировалось, что логопарк площадью 55 тыс. кв. м возведут в две очереди: первая — склад на 40 тыс. кв. м, вторая — склад с административными помещениями на 15 тыс. кв. м. На тот момент объем инвестиций в проект оценивался в 2,4 млрд руб. Как указано на сайте краевого минэкономразвития, на территории «Дружбы» также предполагается благоустройство, озеленение, использование мусорных компакторов, предусмотрен учебный центр, коливинг и детский центр для проживания иногородних сотрудников с семьями. Стратегия логопарка «Дружба» предполагала в том числе адресную поддержку резидентов и доступ к таким ресурсам, как консалтинг, маркетинг, юридическая и бухгалтерская помощь, обучение, помощь в поиске инвесторов и деловых партнеров. В марте 2025 года R1 уже занималось поисками будущих резидентов и арендаторов логистических площадей.