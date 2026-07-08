Путин поручил как можно быстрее привлечь малый и средний бизнес к производству нефтепродуктов

«И предложение (губернатора Иркутской области Игоря — ред.) Кобзева тоже следует учесть — как можно быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально», — сказал Путин в ходе совещания.