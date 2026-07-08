Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил как можно быстрее привлечь малый и средний бизнес к производству нефтепродуктов

Об этом шла речь на совещании с членами правительства РФ.

Источник: Клопс.ru

Президент России Владимир Путин поручил быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства РФ, сообщает в среду, 8 июля, РИА Новости.

«И предложение (губернатора Иркутской области Игоря — ред.) Кобзева тоже следует учесть — как можно быстрее развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально», — сказал Путин в ходе совещания.

В России введён полный запрет на экспорт дизельного топлива.