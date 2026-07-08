В Тюменской области создадут отделение «Клуба молодых промышленников»

«Цель клуба — объединять молодых промышленников по всей стране и создавать условия, при которых предприниматели могут быстрее развивать свои предприятия благодаря кооперации, обмену опытом и прямому взаимодействию с органами власти. Уверен, что региональное отделение станет эффективной площадкой для развития кооперации и запуска новых производственных проектов», — отметил председатель правления «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев.