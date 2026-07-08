В Тюменской области создадут отделение «Клуба молодых промышленников»

Отделение «Клуба молодых промышленников» создадут в Тюменской области, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Участники этого объединения смогут быстрее развивать свои предприятия, что отвечает целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Решение о создании регионального отделения «Клуба молодых промышленников» было принято 7 июля путем подписания соответствующего соглашения на международной выставке «Иннопром». Открыть отделение планируют в сентябре. Участники регионального клуба смогут развивать свои деловые связи, искать партнеров и достигать профессионального роста.
«Цель клуба — объединять молодых промышленников по всей стране и создавать условия, при которых предприниматели могут быстрее развивать свои предприятия благодаря кооперации, обмену опытом и прямому взаимодействию с органами власти. Уверен, что региональное отделение станет эффективной площадкой для развития кооперации и запуска новых производственных проектов», — отметил председатель правления «Клуба молодых промышленников» Антон Ковалев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.