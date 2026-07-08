«Больница Питт» и «Хитрости» стали главными претендентами на «Эмми»

За звание лучшего драматического сериала в 2026 году будут соревноваться «Дипломат» (Netflix), «Позолоченный век» (HBO Max), «Рыцарь Семи Королевств» (HBO Max), «Рай» (Hulu), «Больница Питт» (HBO Max), «Одна из многих» (Apple TV), «Медленные лошади» (Apple TV), «Друзья и соседи» (Apple TV). На звание лучшего комедийного сериала претендуют «Начальная школа “Эбботт”» (ABC), «Медведь» (FX), «Хитрости» (HBO Max), «У Марго проблемы с деньгами» (Apple TV), «Никто этого не хочет» (Netflix), «Убийства в одном здании» (Hulu), «Терапия» (Apple TV), «Бухта вдов» (Apple TV).