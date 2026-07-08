Новак: Россия начнет импорт топлива из-за нестабильности на внутреннем рынке

Россия с июля начнет импорт нефтепродуктов для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Об этом в среду, 8 июля, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак на совещании с президентом Владимиров Путиным.
Для реализации этой инициативы власти продлили на год нулевую пошлину на ввоз топлива и присадок, а также согласовали с РЖД предоставление скидок на железнодорожные тарифы, чтобы сделать импорт экономически оправданным.
По словам вице-премьера, дополнительные объемы топлива будут обеспечены за счет временного увеличения производства нефтепродуктов более низкого экологического класса. Новак пояснил, что текущая напряженность на рынке вызвана вынужденным сокращением объемов выпуска и изменением логистических цепочек.
— Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги, — передает слова Новака «Коммерсантъ».
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