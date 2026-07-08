В Таганроге ликвидировали восемь незаконных торговых павильонов

Глава города Светлана Камбулова отметила, что администрация продолжит системную борьбу с нелегальными ларьками и киосками на улицах.
По данным властей, только в 2026 году в городе было демонтировано восемь объектов нестационарной торговли, причём пять из них снесли на основании судебных решений. Для сравнения: за весь прошлый, 2025 год, с улиц убрали 23 таких сооружения.
Глава города подчеркнула, что выявление незаконных точек ведётся на регулярной основе. Их обнаруживают не только во время плановых рейдов по мониторингу территорий, но и по сигналам от горожан, предприятий и правоохранительных органов.