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В Таганроге ликвидировали восемь незаконных торговых павильонов

Глава города подчеркнула, что выявление незаконных точек ведётся на регулярной основе.

Глава города Светлана Камбулова отметила, что администрация продолжит системную борьбу с нелегальными ларьками и киосками на улицах.

По данным властей, только в 2026 году в городе было демонтировано восемь объектов нестационарной торговли, причём пять из них снесли на основании судебных решений. Для сравнения: за весь прошлый, 2025 год, с улиц убрали 23 таких сооружения.

Глава города подчеркнула, что выявление незаконных точек ведётся на регулярной основе. Их обнаруживают не только во время плановых рейдов по мониторингу территорий, но и по сигналам от горожан, предприятий и правоохранительных органов.