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Волгоградцам пообещали оптимизировать подвоз топлива на АЗС

8 июля в облкомторге подвели итоги мониторинга обстановки на волгоградских заправках. По информации специалистов.

8 июля в облкомторге подвели итоги мониторинга обстановки на волгоградских заправках. По информации специалистов, ажиотажный спрос на АЗС сохраняется. Власти предпринимают меры по оптимизации ситуации.

— С учетом сохраняющегося ажиотажного спроса на топливо принимаются меры по стабилизации поставок, повышению эффективности логистики, — подчеркнули в комитете.

Также чиновники напомнили о правилах ответственного поведения на АЗС. Автолюбителей просят заправлять автомобили исключительно по мере необходимости, а не впрок, а также не заливать бензин в канистры и другие ёмкости.

Отметим, по информации облкомторга, новых ограничений на заправках нет. Действуют лишь те лимиты, что были установлены несколько недель назад. Ситуация находится под контролем. Производится круглосуточный мониторинг цен. Информация о повышении стоимости отпуска топлива оперативно передаётся в региональное УФАС.