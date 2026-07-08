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Полиция проверяет сообщение о стрельбе в ростовском Суворовском

Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о возможной стрельбе в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о возможной стрельбе в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ведомства, в дежурную часть обратился местный житель, обнаруживший на балконе своей квартиры повреждения, предположительно оставленные пневматическим оружием.

В настоящее время полицейские опрашивают очевидцев и устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.