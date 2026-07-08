Стала известна официальная причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Трагедия произошла на следующий день после дня рождения актрисы, которое она отмечала в одном из ресторанов. Мать Иртем рассказала, что вернулась с дочерью домой около половины девятого вечера. Эдже была сильно пьяна и приняла прописанные врачом антидепрессанты. Ночью мать слышала, как дочь вставала в туалет, а утром не смогла ее разбудить. Когда зашла в комнату, то увидела дочь лежащей без сознания, изо рта текла жидкость с неприятным запахом.