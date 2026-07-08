Стала известна официальная причина смерти звезды «Клюквенного щербета» Эдже Иртем

Стала известна официальная причина смерти 28-летней турецкой актрисы Эдже Иртем, хорошо известной российской публике по сериалу «Клюквенный щербет». Агентство Demirören Haber Ajans (DHA) со ссылкой на заключение Судебно-медицинского института Турции сообщило, что артистка скончалась из-за алкогольной интоксикации.
Трагедия произошла на следующий день после дня рождения актрисы, которое она отмечала в одном из ресторанов. Мать Иртем рассказала, что вернулась с дочерью домой около половины девятого вечера. Эдже была сильно пьяна и приняла прописанные врачом антидепрессанты. Ночью мать слышала, как дочь вставала в туалет, а утром не смогла ее разбудить. Когда зашла в комнату, то увидела дочь лежащей без сознания, изо рта текла жидкость с неприятным запахом.
Ранее назывались разные версии кончины актрисы — от сердечного приступа до передозировки запрещенными препаратами, однако экспертиза опровергла их. В Турции сейчас проходит масштабное расследование в отношении актеров, уличенных в употреблении наркотиков, однако к этому делу Иртем отношения не имеет.
Издание T24 со ссылкой на адвоката артистки Угура Геккойуна также предполагало, что Иртем могла умереть из-за укуса обезьяны в Таиланде.