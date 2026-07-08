Трамп заявил, что не уверен в желании заключить сделку с Ираном

«Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Мы можем играть в игры, но я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Я покончил с этим», — заявил Трамп.
По словам Трампа, действия властей Иран в последние недели говорят о том, что они якобы «не стремятся принести пользу своему народу».
Ранее американский лидер не исключил, что США могут захватить иранский остров Харк. Напомним, что этот остров является ключевым стратегическим объектом для Ирана. Именно тут находится большая часть запасов сырой нефти.
Кроме того, Трамп дал понять, что США в ближайшее время может провести новую военную операцию против Ирана. Президент Америки утверждает, что серия ударов ожидается уже в ближайшие часы.