Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не уверен в желании заключить сделку с Ираном

Президент США не исключил новые удары по Ирану в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, желает ли он теперь достичь договоренностей с Ираном. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО.

«Я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Мы можем играть в игры, но я не уверен, что хочу заключать с ними сделку. Я покончил с этим», — заявил Трамп.

По словам Трампа, действия властей Иран в последние недели говорят о том, что они якобы «не стремятся принести пользу своему народу».

Ранее американский лидер не исключил, что США могут захватить иранский остров Харк. Напомним, что этот остров является ключевым стратегическим объектом для Ирана. Именно тут находится большая часть запасов сырой нефти.

Кроме того, Трамп дал понять, что США в ближайшее время может провести новую военную операцию против Ирана. Президент Америки утверждает, что серия ударов ожидается уже в ближайшие часы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше