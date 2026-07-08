Главные новости за 8 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Липецкой области с 11 июля вводят новый порядок продажи бензина. До 1 августа автомобили будут заправлять по принципу четных и нечетных номеров в соответствующие дни месяца, при этом сохранится лимит в 30 л на машину. Одновременно власти сняли запрет на отпуск топлива в «регламентированные канистры».