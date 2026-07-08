Росстат опубликовал цены на бензин в Нижегородской области

В среднем нижегородец отдавал за литр бензина 73,51 рубля. При этом топливо марки АИ-92 обходилось в 69,97 рубля, а АИ-95 — в 75,25 рубля. АИ-98 и выше стоил 95,1 рубля. В таблице также отмечено, что литр дизельного топлива стоил 81,1 рубля.