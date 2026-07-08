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В Ростове-на-Дону ищут неизвестного, затопившего несколько этажей клиники

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает неизвестного, затопившего частную клинику.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 8 июл — РИА Новости. Полиция разыскивает неизвестного, который, по данным местных СМИ, затопил несколько этажей частной клиники в Ростове-на-Дону, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В среду местные СМИ сообщили, что неизвестные проникли ночью в здание частной клиники на улице Красноармейской в Ростове-на-Дону, открыли пожарные гидранты и затопили восемь этажей. По словам главврача, которые приводят издания, медучреждению нанесен серьезный ущерб.

«Полицейскими предварительно установлено, что неизвестный проник в здание, затем открыл вентили пожарных кранов и пустил воду в помещения. В настоящее время полицейскими устанавливается размер причиненного ущерба, а также проводятся мероприятия по установлению лиц и всех обстоятельств произошедшего», — сказали в ГУ МВД по региону.

Как прокомментировали РИА Новости в клинике, ночью четвертого июля вандалы проникли в ее здание и открыли пожарные гидранты на лестничных пролетах, предварительно разбив автоматику системы пожаротушения. В результате чего были затоплены все восемь этажей и лифтовые шахты.

Как добавили в организации, сотрудники учреждения приехали ночью и оперативно начали устранять последствия происшествия, благодаря чему удалось спасти дорогостоящее оборудование, а к утреннему открытию клиники была частично восстановлена работа подразделений.

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