В Ростове-на-Дону ищут неизвестного, затопившего несколько этажей клиники

«Полицейскими предварительно установлено, что неизвестный проник в здание, затем открыл вентили пожарных кранов и пустил воду в помещения. В настоящее время полицейскими устанавливается размер причиненного ущерба, а также проводятся мероприятия по установлению лиц и всех обстоятельств произошедшего», — сказали в ГУ МВД по региону.