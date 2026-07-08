Мать погибшей в Ачинске девочки задержали по подозрению в ее убийстве

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Мать пятилетней девочки, найденной мертвой в Ачинске, задержали по подозрению в убийстве, сообщило управление СК России по Красноярскому краю.
«Задержана 32-летняя жительница Ачинска. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. “в” ч. 2 ст. 105 УК “убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии”, — говорится в публикации.
Под предлогом покупок в магазине она вывела девочку из дома и задушила ее в безлюдном месте около железнодорожных путей. Женщина полностью признала вину. Подозреваемой назначат судебно-психиатрическую экспертизу.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. В воскресенье тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, женщина имеет психическое расстройство и наблюдается у специалистов.