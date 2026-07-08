Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, задушила ее у ж/д путей

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Женщина, подозреваемая в убийстве дочки в Ачинске, вывела ее из дома под предлогом покупок в магазине и задушила около железнодорожных путей, сообщает региональное управление СК РФ.
«Подозреваемая 27 июня 2026 года под предлогом совершения покупок в магазине вывела дочь из дома и целенаправленно направилась с ней в безлюдное место к железнодорожным путям в городе Ачинске, где задушила ее», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, после того как женщина совершила преступление, она оставила тело дочери в растительности на насыпи и поехала автостопом сначала в Красноярск, а потом в Томск и Новосибирск.
Женщина с пятилетней дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Об их исчезновении сообщил супруг, отметив, что женщина могла уходить из дома и раньше. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске, а 7 июля мать разыскали в Новосибирске. В среду ее задержали по подозрению в убийстве своей дочери.