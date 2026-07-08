Суд закрыл часть процесса по делу экс-главы минфина Ростовской области Федотовой

Во время заседания 8 июля был допрошен свидетель, участвовавший в процессе по видеоконференцсвязи из Останкинского районного суда Москвы. Государственный обвинитель ходатайствовал о закрытии заседания на время его допроса, сославшись на то, что свидетель может сообщить сведения, охраняемые законом о Счетной палате РФ и относящиеся к конфиденциальной информации.