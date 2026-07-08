Юбилейный форум военно-полевых хирургов пройдет 19−20 ноября в Москве

Организаторы отметили, что за период своего существования форум зарекомендовал себя как ключевая платформа для обмена уникальным опытом, генерации передовых идей и развития отечественной медицины, ориентированной на лечение раненых. При этом в 2026 году готовится «революционный апгрейд» мероприятия — участникам предлагается новый, более глубокий формат погружения в актуальные медицинские вопросы и знакомство с разработками, способными изменить будущее.