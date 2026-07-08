Юбилейный форум военно-полевых хирургов пройдет 19−20 ноября в Москве

В Москве 19−20 ноября 2026 года состоится пятый, юбилейный форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений», где соберутся ведущие специалисты в области военно-полевой хирургии и хирургии повреждений.
Организаторы отметили, что за период своего существования форум зарекомендовал себя как ключевая платформа для обмена уникальным опытом, генерации передовых идей и развития отечественной медицины, ориентированной на лечение раненых. При этом в 2026 году готовится «революционный апгрейд» мероприятия — участникам предлагается новый, более глубокий формат погружения в актуальные медицинские вопросы и знакомство с разработками, способными изменить будущее.
«В этом году “Огнестрельная рана” соберет в себе все лучшие достижения предыдущих четырех Форумов, все первоклассные находки и форматы, которые так понравились нашим коллегам. Главным из которых, безусловно, будет мультидисциплинарный подход…», — заявил замглавного травматолога Минобороны РФ, заместитель начальника ГВКГ им. Н. Н. Бурденко, д.м.н., профессор Леонид Брижань.
Тем из участников, которым не удастся приехать на мероприятие, будет организована видеозапись секций из основных залов мероприятия. Кроме того, в этом году кроме традиционных мастер-классов от признанных экспертов будет представлена эксклюзивная «Мастерская хирургии».
При этом гости форума получат возможность не просто слушать, но и активно работать, находя интенсивы по хирургии, травматологии и ортопедии. От лапароскопических техник до роботизированных вмешательств — спектр представленных направлений охватит ключевые области современной боевой травмы.
Также на форуме при содействии с Фондом перспективных исследований будет организован открытый отбор предложений среди молодых ученых по направлениям деятельности Целевой поисковой лаборатории современной боевой хирургической травмы.