В Петергофе усилят контроль за ценами в кафе

В связи с этим музей-заповедник потребовал усилить контроль за соблюдением единой ценовой политики, обеспечить корректное информирование посетителей о стоимости блюд и следить за тем, чтобы сотрудники не включали дополнительные ингредиенты без согласия клиентов.