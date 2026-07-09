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В Петергофе усилят контроль за ценами в кафе

Музей-заповедник «Петергоф» проверит работу точек общепита после жалоб посетителей. Поводом стали случаи увеличения стоимости заказов без предупреждения клиентов.

Источник: Piter.TV

Музей-заповедник «Петергоф» усилит контроль за работой заведений общественного питания после обращений посетителей и сообщений СМИ о возможном завышении стоимости блюд. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Как пояснили в музее, услуги общественного питания на территории заповедника оказывает компания «Новый Петергоф». После поступления жалоб администрация запросила у организации разъяснения и провела проверку.

По ее итогам выяснилось, что цены, указанные в меню, соответствуют среднему уровню аналогичных заведений Санкт-Петербурга. При этом были выявлены случаи, когда отдельные сотрудники увеличивали стоимость заказа, добавляя дополнительные ингредиенты без предварительного уведомления покупателей.

В связи с этим музей-заповедник потребовал усилить контроль за соблюдением единой ценовой политики, обеспечить корректное информирование посетителей о стоимости блюд и следить за тем, чтобы сотрудники не включали дополнительные ингредиенты без согласия клиентов.

В «Петергофе» подчеркнули, что качественное обслуживание посетителей остается одним из приоритетных направлений работы учреждения. По итогам 2025 года музей-заповедник посетили более 5 миллионов человек.