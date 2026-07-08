Служба охраны памятников проверяет законность сноса здания на Правой набережной в Калининграде

В ведомстве сообщили, что продолжают разбираться в ситуации. Также там напомнили, что любой житель может обратиться в службу с заявлением, если считает, что какое-либо здание обладает признаками объекта культурного наследия. При этом в ведомстве отметили, что такие обращения желательно направлять до начала демонтажа, а не после сноса здания.