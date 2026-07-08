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Служба охраны памятников проверяет законность сноса здания на Правой набережной в Калининграде

Собственнику направили предписание о приостановке работ.

Источник: Клопс.ru

Областная служба государственной охраны объектов культурного наследия начала проверку после сообщений о сносе здания дирекции мукомольного завода на Правой набережной в Калининграде. Об этом ведомство сообщило на своей странице «ВКонтакте».

Как отмечено в публикации, специалисты осмотрели территорию, расположенную в границах охранной зоны объекта культурного наследия — здания мельницы 1890 года. При этом само здание дирекции не имеет статуса объекта культурного наследия, а заявлений о признании его таким ранее не поступало.

В службе пояснили, что действующее законодательство не запрещает снос зданий, расположенных в зоне регулирования застройки. Однако если во время работ обнаружен объект, который может представлять историческую или культурную ценность, работы должны быть немедленно остановлены, а информация передана в орган охраны культурного наследия.

По итогам проверки собственнику здания вынесли предписание о приостановке работ, чтобы выяснить все обстоятельства. Представитель АО «Калининградский мукомольный завод» отказался принять документ лично и предложил направить его по электронной почте. После этого служба отправила предписание по электронной почте и заказным письмом по официальному адресу компании.

В ведомстве сообщили, что продолжают разбираться в ситуации. Также там напомнили, что любой житель может обратиться в службу с заявлением, если считает, что какое-либо здание обладает признаками объекта культурного наследия. При этом в ведомстве отметили, что такие обращения желательно направлять до начала демонтажа, а не после сноса здания.

Административное здание XIX века, входившее в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга, снесли за три часа.

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