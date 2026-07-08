В Ростове не хватает почти половины водителей общественного транспорта

В Ростове дефицит водителей составляет почти 50 процентов. Это следует из утвержденного городскими властями Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Ростове-на-Дону на 2026−2030 годы. Его прокомментировал и.о. руководителя городского Дептранса Евгений Романцов.