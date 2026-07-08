В Ростове не хватает почти половины водителей общественного транспорта

В Ростове дефицит водителей составляет почти 50 процентов. Это следует из утвержденного городскими властями Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городе Ростове-на-Дону на 2026−2030 годы. Его прокомментировал и.о. руководителя городского Дептранса Евгений Романцов.
По словам чиновника, в донской столице не хватает порядка 48% водителей автобусов. При потребности в две тысячи специалистов, фактически работает около тысячи.
Власти пытаются исправить ситуацию: повышают зарплаты, улучшают условия труда, предоставляют жильё иногородним. Однако кадровый голод продолжает нарастать.
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