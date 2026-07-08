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В России заработала интерактивная карта о наличии топлива

Новый сервис поможет также найти свободные заправки.

Источник: Комсомольская правда

Российские водители смогут узнавать о наличии топлива и очередях на автозаправочных станциях с помощью интерактивной карты. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса», разработавшей сервис.

Карта доступна для всех пользователей приложений «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». Ранее она работала только для водителей такси. В компании уточнили, что на карте отображаются АЗС, на которых недавно заправлялись автомобилисты. Пользователи могут отфильтровать станции по нужному типу топлива и проверить наличие очередей.

Для сбора информации сервис использует разные данные: технологию, схожую с «Пробками», сведения от «Карт», а также анализирует заказы топлива и опросы водителей, которые недавно заправились или проезжали мимо. На данный момент функция определения очередей на АЗС функционирует в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели ее планируют запустить и в других городах.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил крупным нефтяным компаниям «не зажимать» топливо на своих заправках и продавать его и независимым автозаправочным станциям тоже.

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