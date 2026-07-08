В России заработала интерактивная карта о наличии топлива

Для сбора информации сервис использует разные данные: технологию, схожую с «Пробками», сведения от «Карт», а также анализирует заказы топлива и опросы водителей, которые недавно заправились или проезжали мимо. На данный момент функция определения очередей на АЗС функционирует в тестовом режиме в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели ее планируют запустить и в других городах.