9 июля: Когда подиум встречается с духовкой

В светском календаре 9 июля гламурный подиум и уютная кухня пожимают друг другу руки. В этот день отмечается Международный день моды — праздник о самовыражении и о том, как одежда становится языком, понятным без слов. А также в этот день отмечается День сахарного печенья — праздник домашнего тепла и простых радостей, которые пахнут ванилью и детством. Один праздник — о том, как мы выглядим, другой — о том, чем мы угощаем. И тот и другой — о творчестве. Просто в разных измерениях.