9 июля: Когда подиум встречается с духовкой

В светском календаре 9 июля гламурный подиум и уютная кухня пожимают друг другу руки. В этот день отмечается Международный день моды — праздник о самовыражении и о том, как одежда становится языком, понятным без слов. А также в этот день отмечается День сахарного печенья — праздник домашнего тепла и простых радостей, которые пахнут ванилью и детством. Один праздник — о том, как мы выглядим, другой — о том, чем мы угощаем. И тот и другой — о творчестве. Просто в разных измерениях.
Мода: от Франции XVII века до интернет-флешмобов.
9 июля мир отмечает Международный день моды (Fashion Day). У этого праздника нет одного создателя, но идея отмечать моду именно в этот день закрепилась в интернет-сообществах и календарях событий в 2010-х.
Само слово «мода» происходит от французского mode, а оно — от латинского modus («мера, правило, образ»). Как глобальное явление мода начала формироваться во Франции в XVII веке, хотя за звание законодателя мод боролись Испания и Италия. Именно Франция победила в этой битве за стиль.
В День моды принято демонстрировать миру своё чувство стиля: одеваться ярко, экспериментировать, публиковать фото в соцсетях. Мода — это не просто одежда, это эстетическое выражение через причёску, макияж, аксессуары, обувь. Появившись как прихоть королей и придворных, к XIX веку мода превратилась в индустрию — с сезонами, домами высокой моды и дизайнерами, которые сменили монархов в роли законодателей трендов. Революционным стал XX век, когда диктатура стиля перешла от правителей к модельерам.
В этот день в мегаполисах проходят модные показы, выставки и фестивали. 9 июля — повод вспомнить, что одежда — это не просто защита от холода, а способ сказать миру «я есть».
Печенье: как немецкие переселенцы в Пенсильвании придумали символ домашнего уюта.
Второй праздник — День сахарного печенья (Sugar Cookie Day) — тоже неофициальный, но от этого не менее любимый. Родина праздника — США, где его называют Национальным днём сахарного печенья.
История лакомства началась в XVIII веке, когда в городе Назарет (Пенсильвания) переселенцы-протестанты из Германии впервые испекли печенье, которое назвали «Назаретским». Оно было маслянистым, рассыпчатым и буквально таяло во рту. С распространением сахара рецепт обрёл популярность по всему миру, обрастая вариациями — с начинкой, без, круглой и фигурной формы.
Сегодня сахарное печенье остаётся одним из самых востребованных лакомств на рынке сладостей — не изысканное, но доступное и любимое миллионами.
9 июля кондитеры устраивают мастер-классы, соревнуются в разнообразии рецептов, а любители сладкого пекут печенье по семейным рецептам и устраивают фотоконкурсы в соцсетях. Это день, чтобы вспомнить: в каждой кухне есть свой рецепт счастья — и часто он начинается с муки, масла и сахара.
Так что 9 июля — тот день, когда печь печенье нужно, надев свой лучший наряд). Или — испечь печенье и подарить его тому, кто давно ждёт внимания. Потому что стиль и вкус — это не только про одежду и еду. Это про умение делать мир чуточку красивее. И чуточку слаще.