Педагоги из Омской области посетили Форум классных руководителей СФО

Делегация Омской области приняла участие в этапе Форума классных руководителей Сибирского федерального округа, сообщили в министерстве образования региона. Мероприятие проводится в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети».
Уточним, что данный окружной этап состоялся в Красноярске. В течение двух дней участники работали на интерактивных и методических площадках, посвященных профилактике деструктивного поведения, репутации педагога, профориентации, взаимодействию с родителями и использованию цифровых инструментов.
«Участие педагогов Омской области в окружном этапе стало важной возможностью для профессионального общения, обмена опытом и знакомства с современными подходами к организации воспитательной работы. Полученные знания и лучшие практики будут способствовать дальнейшему развитию системы воспитания в образовательных организациях региона», — отметили в министерстве образования Омской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.