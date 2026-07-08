Самарская область заключила партнерские соглашения на выставке «ИННОПРОМ-2026»

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге проходит международная выставка «ИННОПРОМ-2026». Самарская область принимает в ней участие, представляет свой промышленный потенциал и перспективные проекты.
«Самарская область подтвердила лидерские позиции по результатам общероссийских рейтингов, которые были оглашены на ИННОПРОМе», — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.
Самарская область заняла 2-е место в ПФО и 6-е по всей России по эффективности реализации промышленной политики. Регион стал лидером по по кадровому обеспечению дрон-индустрии. Кроме того, на стенде региона были подписаны партнерские соглашения с департаментом промышленности Еврейской автономной области, институтом «Уральская передовая инженерная школа “Цифровое производство” УрФУ, компаниями “Напитки вместе” и “Арнест Упаковочные Решения”.
Тольяттинский промпарк «Дом Дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского» был представлен на выставке. Площадку включили в реестр объектов, которые получают господдержку. В проекте также участвуют МГТУ имени Баумана, НПО «Модуль» и многие другие.