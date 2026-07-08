Самарская область заключила партнерские соглашения на выставке «ИННОПРОМ-2026»

Самарская область заняла 2-е место в ПФО и 6-е по всей России по эффективности реализации промышленной политики. Регион стал лидером по по кадровому обеспечению дрон-индустрии. Кроме того, на стенде региона были подписаны партнерские соглашения с департаментом промышленности Еврейской автономной области, институтом «Уральская передовая инженерная школа “Цифровое производство” УрФУ, компаниями “Напитки вместе” и “Арнест Упаковочные Решения”.