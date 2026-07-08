Новосибирский «Дом русских традиций» признан лучшим социальным бизнесом

Социальный предприниматель из Новосибирска Мария Ефимова стала победителем Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив «Мой добрый бизнес», сообщили в центре содействия развитию предпринимательства Новосибирской области. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Проект «Дом русских традиций» — в числе 28 победителей. Он стал лучшим в треке «Социальное взаимодействие» в номинации «Семейный бизнес». Предприниматель участвовала в инвестиционном подиуме, получила грант 500 тысяч рублей, прошла обучающие программы и участвовала в фестивале «В Сибири — есть!».
Мария Ефимова работает в сфере детского и семейного туризма более 12 лет. В 2018 году она создала интерактивный музей «Дом русских традиций», где школьники и воспитанники детских садов в игровой форме знакомятся с культурой и традициями народов России. В арсенале компании уже более 100 театрализованных экскурсионных программ.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.