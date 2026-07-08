Новосибирский «Дом русских традиций» признан лучшим социальным бизнесом

Мария Ефимова работает в сфере детского и семейного туризма более 12 лет. В 2018 году она создала интерактивный музей «Дом русских традиций», где школьники и воспитанники детских садов в игровой форме знакомятся с культурой и традициями народов России. В арсенале компании уже более 100 театрализованных экскурсионных программ.