Калининградские семьи наградили медалями «За любовь и верность»

«В Калининградской области много семей, которые живут в любви и согласии, уважении и взаимопонимании долгие годы, вдохновляют других своим примером, делают наш регион еще лучше. Всего к празднику 56 супружеских пар получают медали “За любовь и верность”. Это общественная награда, учрежденная Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.