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Калининградские семьи наградили медалями «За любовь и верность»

Слова о значимости семьи, ее роли в формировании духовных и нравственных ценностей звучали со сцены неоднократно.

В областном историко-художественном музее наградили 23 супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет. Торжественные мероприятия прошли в День семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Калининградской области много семей, которые живут в любви и согласии, уважении и взаимопонимании долгие годы, вдохновляют других своим примером, делают наш регион еще лучше. Всего к празднику 56 супружеских пар получают медали “За любовь и верность”. Это общественная награда, учрежденная Организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в России», — отметил губернатор Алексей Беспрозванных.

Также дипломом министерства социальной политики Калининградской области были отмечены предприятия, которые ведут активную семейно-ориентированную политику: «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО — Электрогенерация», «Россети Янтарь».