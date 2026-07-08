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Студенты из Саратова взяли бронзу на соревнованиях по баскетболу

В матче за третье место они обыграли соперников из Чувашии.

Команда Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ) заняла третье место по итогам суперфинала турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди студентов, сообщили в министерстве спорта региона. Проведение таких соревнований отвечает целям госпрограммы «Спорт России».

Суперфинал состоялся в Перми. В нем приняли участие 14 юношеских и 14 женских команд. Соревнования прошли в уличном формате на обновленных кортах спорткомплекса «Юность». В матче за бронзовые медали команда СГТУ обыграла соперников из Чувашии со счетом 11:8.

«Поздравляем команду, тренеров и всех, кто был рядом на пути к этому успеху! Гордимся вами и желаем новых ярких побед!» — сказал министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.