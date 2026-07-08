Компания «БытХим» из Красноярского края расширила производство

Компания «БытХим» из Красноярского края провела техническое перевооружение производственной линии и расширила выпуск импортозамещающей продукции, что соответствует целям национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Средства на модернизацию предоставил Фонд развития промышленности края. Деньги направили на приобретение автоматической установки объемного дозирования, этикетировочной машины и дозаторов.
Объем выпуска лакокрасочных материалов вырос с 1051 до 1182 тонн в год. Новая линия позволила сократить ручной труд и минимизировать отклонения в дозировке, а ассортимент расширился с 50 до более 70 наименований. Компания выпускает продукцию, сопоставимую по качеству с зарубежными аналогами, в том числе однокомпонентные краски по стеклу и пластику.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.