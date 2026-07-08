В Тольятти благоустроили кольцевую развязку

Работы ведутся на пересечении 40 лет Победы — Льва Яшина — 70 лет Октября рядом с ТД «Велит». В конце июня на территории появились декоративные зеленые насаждения. Идея украсить «кольцо» многолетниками принадлежала руководителю «IQ-Групп» Дмитрию Федорову. Компания вместе с партнерами подготовила проект ландшафтного обустройства, закупила растения и вместе с активистами Народного фронта провела акцию по высадке молодых деревьев и кустарников.