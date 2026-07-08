В Калининградской области увеличилось количество высокобалльников по ЕГЭ

«Очень важно, что по всем предметам увеличилось количество участников с результатами в диапазоне от 81 до 100 баллов. Это результат системной работы по повышению качества образования, модернизации школьной инфраструктуры, а также труда педагогов и, конечно, целеустремленности и усердия наших выпускников. Желаю им найти свое призвание и стать профессионалами, которые будут развивать Калининградскую область», — подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных.