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Компания «ТюменьСпецСталь» внедрит бережливые технологии

Команда сотрудников уже прошла интенсивное обучение и провела диагностику рабочих процессов.

Источник: Национальные проекты России

Компания «ТюменьСпецСталь», занимающаяся в Тюменской области обработкой металлических изделий, завершила первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве инноваций.

Команда предприятия прошла интенсивное обучение методологии бережливого производства, а эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) провели глубокую диагностику процессов.

«Мы прошли этап диагностики, который стал для нас своеобразным “градусником”: мы увидели реальное состояние процессов, а не их теоретическое описание. Картирование показало, что в реальности цепочки часто выглядят иначе, чем в технологических картах — в силу текущих обстоятельств люди отступают от стандартов. Мы убедились на бизнес-играх: даже простая переорганизация рабочего места дает мгновенный экономический эффект и экономию времени. Теперь наша задача — внедрить теорию в практику», — отметил заместитель директора Юрий Нигматуллин.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.