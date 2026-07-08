Компания «ТюменьСпецСталь» внедрит бережливые технологии

«Мы прошли этап диагностики, который стал для нас своеобразным “градусником”: мы увидели реальное состояние процессов, а не их теоретическое описание. Картирование показало, что в реальности цепочки часто выглядят иначе, чем в технологических картах — в силу текущих обстоятельств люди отступают от стандартов. Мы убедились на бизнес-играх: даже простая переорганизация рабочего места дает мгновенный экономический эффект и экономию времени. Теперь наша задача — внедрить теорию в практику», — отметил заместитель директора Юрий Нигматуллин.