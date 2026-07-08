Карл III посмертно помиловал последнюю казненную в Британии женщину

Король Великобритании Карл III подписал указ о посмертном помиловании Рут Эллис — последней женщины, казненной в Соединенном Королевстве.
Еще в 1955 году она была приговорена к смертной казни через повешение за убийство своего партнера, который, как стало известно позже, систематически подвергал ее физическому насилию. Несмотря на общественный резонанс и массовые петиции, приговор тогда был приведен в исполнение.
Ходатайство о пересмотре дела подали родственники Эллис. Решение о помиловании было принято с учетом исключительных обстоятельств того времени. Современная судебная система рассматривает факты домашнего насилия как значимые факторы, которые могли бы изменить исход дела в наши дни, передает РИА Новости.
7 мая стало известно, что военный суд в Китае приговорил бывшего министра обороны Ли Шанфу к смертной казни за коррупцию с двухлетней отсрочкой исполнения приговора. Также к смертной казни был приговорен другой экс-глава Минобороны Вэй Фэнхэ.
В Китае привели в исполнение смертные приговоры в отношении 11 членов преступной группировки, известной как «семья Мин», которая управляла центрами интернет-мошенничества на территории соседней Мьянмы.