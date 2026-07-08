Навлечешь одиночество! Что запрещено в Тихвинскую ягодницу, 9 июля 2026 год

Ранним утром люди отправлялись в лес — обязательно до восхода солнца. Верили, что если собирать землянику по росе, она будет хорошо храниться, а тот, кто съест первую ягодку и загадает желание, получит заряд здоровья и приблизит исполнение мечты. Девушки и женщины умывались росой с земляничных кустов, веря, что это сохранит молодость и красоту на долгие годы.