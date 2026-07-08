Навлечешь одиночество! Что запрещено в Тихвинскую ягодницу, 9 июля 2026 год

Православная церковь 9 июля чтит память святого Давида Солунского, который 70 лет провёл в молитвах и снискал дар исцеления, и вспоминает явление Тихвинской иконы Божьей Матери.
В народе этот день называют Давид Земляничник или Тихвинская ягодница — праздник первой сладкой ягоды и силы природы.
Обряды 9 июля: собрать землянику, умыться росой.
В народном календаре эти события слились с началом сбора лесной земляники. Считалось, что до 9 июля ягода ещё не набрала силу и её лучше не трогать.
Ранним утром люди отправлялись в лес — обязательно до восхода солнца. Верили, что если собирать землянику по росе, она будет хорошо храниться, а тот, кто съест первую ягодку и загадает желание, получит заряд здоровья и приблизит исполнение мечты. Девушки и женщины умывались росой с земляничных кустов, веря, что это сохранит молодость и красоту на долгие годы.
Из листьев земляники заваривали целебный чай, который пили от простуды, болей в суставах и для укрепления сердца. Листья сушили, перевязывали красной нитью и хранили у порога как оберег. Соседи приглашали друг друга на посиделки, пекли пироги и лепёшки с земляникой, пили чай и делились рецептами варенья.
Пчеловоды в этот день особенно внимательно осматривали ульи: считалось, что именно с 9 июля пчёлы впервые за сезон вылетают за медовым взятком. В домах проводили уборку, избавлялись от ненужных вещей, чтобы «тяжёлая энергия» не задерживалась в жилище, а верующие шли в церковь и молились перед Тихвинским образом Богородицы.
Существовало и интересное поверье о сросшихся ягодах земляники: если найти две сросшиеся ягодки и съесть их вместе с любимым человеком, отношения будут крепкими и нерушимыми.
Запреты на Давида Земляничника: пауков не трогать!
Что категорически нельзя было делать 9 июля.
Самый строгий запрет дня касался чужих украшений — особенно обручальных колец. Считалось, что примеривший чужое кольцо навлекает на себя разлад в любви и даже одиночество.
Категорически не рекомендовалось вступать в брак или венчаться в этот день: верили, что такие союзы будут недолговечными.
Давать в долг деньги, а тем более класть в карман чужое кольцо для примерки — к финансовым потерям и неудаче.
Ссоры, конфликты и даже просто дурное настроение строжайше запрещались: злоба и раздражение в этот день могли привести к затяжным неприятностям.
Женщинам не советовали умываться простой водой — только росой или земляничным настоем, чтобы не лишиться красоты. В баню в этот день не ходили — опасались заболеть.
Идущему в лес не рекомендовали разрывать паутину и трогать пауков — чтобы не утратить благосостояние и не навлечь мелкие несчастья, а входить в чащу с тяжёлым сердцем — считалось, что с таким настроением вернёшься с горькими и невкусными ягодами.
Как прожить 9 июля: устройте «земляничное утро».
Как современному человеку применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Устройте «земляничное утро». Вместо похода в лес на рассвете купите свежую клубнику или лесную землянику, умойтесь прохладной водой и съешьте первую ягодку, загадав желание. По поверью, это сулит здоровье и удачу на год.
2. Заварите целебный чай из листьев земляники (или другой ягоды). Купите в аптеке сушёные листья земляники или используйте листья смородины, малины, мяты. Заварите ароматный чай — он полезен для сердца, иммунитета и настроения.
3. Положите в кошелёк сушёный лист земляники. Наши предки верили, что земляничный лист в кармане привлекает удачу в денежных делах. Попробуйте — это простой и красивый ритуал.
4. Проведите лёгкую уборку дома. День благоприятен для наведения порядка: проветрите комнаты, выбросьте ненужные вещи, протрите пыль. Считается, что чистота в доме в этот день привлекает благополучие и гармонию.
5. Организуйте «земляничный пикник» с семьёй. Испеките пирог с клубникой, приготовьте десерт или просто нарежьте свежих ягод и соберитесь с близкими за чаепитием. Это отличный способ укрепить семейные узы и создать уют.
6. Понаблюдайте за погодой. 9 июля — природный «барометр»: дождь предвещает сырое лето, солнце — тепло на несколько недель, жара — засушливые дни, много земляники — холодную зиму. Сравните с прогнозом погоды — это увлекательное занятие, которое связывает нас с мудростью предков.
7. Не примеряйте чужие украшения. Особенно обручальные кольца. По примете, это может навлечь проблемы в личной жизни. Лучше наденьте свои.
8. Избегайте ссор и конфликтов. Постарайтесь провести день в мире с собой и близкими. Если чувствуете, что назревает спор, лучше отложите выяснение отношений на другой день.
9. Не берите и не давайте в долг. Постарайтесь сегодня обойтись без финансовых займов. День неблагоприятен для кредитов и долгов.
10. Проведите «ритуал красоты». Вместо умывания простой водой сделайте маску для лица из свежей клубники или земляники (смешайте ягоды с мёдом или кефиром, нанесите на 15 минут). Это и полезно, и красиво, и дань древней традиции.
11. Сходите в лес на прогулку (с хорошим настроением!). Если есть возможность, отправьтесь в лесопарк. Но помните: идти в лес нужно с добрыми мыслями и лёгким сердцем — по поверью, тот, кто входит в чащу с тяжёлым сердцем, возвращается с горькими невкусными ягодами и навлекает на себя болезни.
12. Замесите тесто для пирога с земляникой. Выпечка с ягодами символизирует достаток, уют и мир в доме. Даже если вы не любите печь, можно купить готовый пирог и разделить его с близкими.
13. Оставьте паутину в покое. Если увидите паутину в углу или на улице, не сметайте её и не убивайте паука. По народному поверью, паутина в этот день — символ благосостояния, и трогать её не следует, чтобы не лишиться удачи.
Приметы дня на 9 июля:
Погода этого дня предсказывала характер всего оставшегося лета и даже будущей зимы.
Если шел дождь — это к сырому лету вплоть до сентября;
Если ясная солнечная погода — к теплу и солнцу на семь недель подряд;
Если иссушающая жара — к ещё 40 засушливым дням, горячий ветер — грибов до осени не будет.
Обилие земляники в лесу — к морозной и снежной зиме.
Если идет «земляничный дождь» (именно так называли осадки 9 июля), то будет отличный урожай зерновых, особенно ржи и овса.
Если ласточки и стрижи летают то вверх, то вниз, это предвещало бурю.