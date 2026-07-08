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Путин поддержал идею создания в России широкой сети мини-НПЗ

Президент России Владимир Путин в среду, 8 июля, на совещании с членами правительства поддержал идею главы Забайкальского края Александра Осипова развивать в стране сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов.

Президент России Владимир Путин в среду, 8 июля, на совещании с членами правительства поддержал идею главы Забайкальского края Александра Осипова развивать в стране сеть небольших нефтеперерабатывающих заводов.

По мнению губернатора, децентрализация производства позволит защитить отрасль от атак беспилотников и поможет увеличить объем предложения топлива на внутреннем рынке. Президент поддержал инициативу и отметил ее стратегическую целесообразность.

— Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы: чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб, — передает слова Путина Интерфакс.

Заместитель председателя правительства Александр Новак на том же совещании заявил, что Россия с июля начнет импорт нефтепродуктов для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке.

Украинские дроны уже несколько месяцев бьют по российским НПЗ. Проблемы с бензином у потребителей начались с Крыма. Позже в других регионах начали вводить лимиты на продажу горючего. «ВМ» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.

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