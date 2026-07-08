Волгоградские гребцы берут медали в Саратове

В каноэ-одиночке среди девушек до 15 лет Варвара Уракова взяла бронзу. Для неё это первый серьёзный пьедестал на таком уровне — старт получился крепким. В той же возрастной группе, но в байдарке-одиночке, бронзовую награду добыл Игорь Абрамов: шёл ровно, не терял темп и на финише удержал позицию.