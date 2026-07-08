В селе Клявлино Самарской области появилась еще одна спортплощадка

Специалисты работают на общественной территории «Цветочный бульвар» на проспекте Ленина. Там смонтировали восемь единиц современного уличного оборудования. Новые тренажеры разработаны для атлетической и общефизической подготовки: велоорбитрек для развития выносливости, снаряды для подтягивания и отжимания, тренажеры для жима ногами и другие. Оборудование выполнено из износостойких материалов, бетонное основание подготовлено с соблюдением всех технологических норм.