Москвича отправили в колонию на 15 лет за поджоги машин с символикой СВО

Ранее KP.RU писал, что в Орловской области вступил в законную силу приговор троим россиянам, обвиняемым в сговоре с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и подготовке теракта на территории воинской части в Туле. Им назначены сроки от 17 до 22 лет колонии.