Москвича отправили в колонию на 15 лет за поджоги машин с символикой СВО

Верховный суд РФ утвердил приговор жителю Москвы, осужденному на 15 лет колонии строгого режима за поджоги автомобилей с символикой в поддержку спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.
Суд первой инстанции признал москвича виновным в совершении терактов. По данным следствия, он вместе с группой лиц организовал поджоги машин, владельцы которых разместили на них патриотическую символику. Злоумышленники снимали преступления на видео и отправляли записи куратору из Службы безопасности Украины для получения денежного вознаграждения.
Осужденный обжаловал приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда, изучив доводы кассационной жалобы, не нашла оснований для смягчения наказания и оставила решение без изменений.
Ранее KP.RU писал, что в Орловской области вступил в законную силу приговор троим россиянам, обвиняемым в сговоре с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и подготовке теракта на территории воинской части в Туле. Им назначены сроки от 17 до 22 лет колонии.