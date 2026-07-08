Липецкая прокуратура взыскала 194 млн рублей с подрядчика проекта «Шелковый путь Данкова»

По данным Rusprofile, ООО «Прочные основы» зарегистрировано в Воронеже в мае 2023 года. В 2025 году компания сменила юридический адрес, сначала переехав в Грозный, а затем — в Аргун (Чеченская Республика). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем и генеральным директором является Владислав Таран. По итогам 2025 года выручка компании выросла на 37%, до 954,8 млн руб., при этом чистая прибыль сократилась на 65% — до 774 тыс. руб.