В Белореченске Кубани модернизируют систему водоотведения

Работы по обновлению системы водоотведения начались в Белореченске в Краснодарском крае в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.
В ходе капремонта используются долговечные материалы, устойчивые к коррозии и перепадам температур. Особое внимание уделяют стыкам, колодцам и поворотам трассы. Новая система позволит минимизировать риски аварий, подтоплений и засоров, повысить качество коммунальных услуг и улучшить экологическую обстановку.
Отметим, что ранее в Белореченском районе начались работы по модернизации водоснабжения в станице Рязанской. Там восстанавливают более 42 километров изношенного водопровода.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.