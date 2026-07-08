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В Белореченске Кубани модернизируют систему водоотведения

Она позволит минимизировать риски аварий, подтоплений и засоров.

Работы по обновлению системы водоотведения начались в Белореченске в Краснодарском крае в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона.

В ходе капремонта используются долговечные материалы, устойчивые к коррозии и перепадам температур. Особое внимание уделяют стыкам, колодцам и поворотам трассы. Новая система позволит минимизировать риски аварий, подтоплений и засоров, повысить качество коммунальных услуг и улучшить экологическую обстановку.

Отметим, что ранее в Белореченском районе начались работы по модернизации водоснабжения в станице Рязанской. Там восстанавливают более 42 километров изношенного водопровода.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.