40 донских семей наградили в День семьи, любви и верности в Ростове

Среди награжденных — супруги Денисовы. Их стаж совместной жизни превышает 50 лет. Владимир Григорьевич участвовал в операции «Анадырь» во время Карибского кризиса на Кубе, более 40 лет преподавал в техникуме железнодорожного транспорта. Любовь Петровна работала воспитателем и медицинским работником. Общий трудовой стаж супругов — почти 100 лет.