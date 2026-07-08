Страны НАТО за 27 лет провели семь внешних агрессий, заявил Пушков

«Единственная сила, которая угрожала Западу в 21-м веке, это созданный западными спецслужбами ИГИЛ*, который Запад натравил на законное правительство Сирии и который осуществил ряд терактов в Европе, прежде всего во Франции. Больше ни одной угрозы странам НАТО в 21 веке не было. Зато они провели за последние 27 лет семь внешних агрессий», — написал он в своем Telеgram-канале.