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Сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций»

Григоренко: сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций» по использованию на портале «Госуслуги» — с момента запуска им воспользовалось более 13 миллионов пользователей, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках доклада президенту России Владимиру Путину.

Глава государства в среду провел совещание с членами правительства РФ.

«Безусловный лидер — “Поступление в вуз”. С запуска сервиса больше 13 миллионов человек воспользовались “жизненной ситуацией”, — сообщил Григоренко.

По его словам, с начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на «Госуслугах» свыше 2 миллионов заявлений в вузы — на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он отметил, что приемная кампания еще идет.

Григоренко добавил, что также в список самых популярных на текущий момент вошли «жизненные ситуации» «Выход на пенсию», «Защита от мошенников» и «Многодетная семья».

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