МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Сервис «Поступление в вуз» стал лидером среди «жизненных ситуаций» по использованию на портале «Госуслуги» — с момента запуска им воспользовалось более 13 миллионов пользователей, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках доклада президенту России Владимиру Путину.
Глава государства в среду провел совещание с членами правительства РФ.
«Безусловный лидер — “Поступление в вуз”. С запуска сервиса больше 13 миллионов человек воспользовались “жизненной ситуацией”, — сообщил Григоренко.
По его словам, с начала приемной кампании текущего года абитуриенты подали на «Госуслугах» свыше 2 миллионов заявлений в вузы — на треть больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Он отметил, что приемная кампания еще идет.
Григоренко добавил, что также в список самых популярных на текущий момент вошли «жизненные ситуации» «Выход на пенсию», «Защита от мошенников» и «Многодетная семья».