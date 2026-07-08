Космос, петли времени и заигрывания с генетикой: топ-15 научно-фантастических фильмов

Жизнь простого работяги Дага Куэйда однообразна и скучна. Поэтому, чтобы хоть как-то развлечься, он решает воспользоваться услугами одной компании, которая посылает в его мозг определенные импульсы, создающие иллюзию, что он — совершенно другой человек, живущей интересной жизнью. Однако что-то идет не так, и после сеанса Даг совершенно не может понять, кто он на самом деле — простой рабочий или спецназовец, владеющий всеми видами оружия и боевых искусств. Его боятся, его хотят убить, на него открыт сезон охоты, и даже любимая жена пытается свернуть ему шею. Поэтому, чтобы выжить, ему нужно вспомнить все.