В Омской области 8 школ искусств оснастят современным оборудованием

Новое оснащение получат ДШИ Омска, а также Москаленского, Омского, Оконешниковского, Муромцевского и Седельниковского районов. Отметим, что с начала года инструменты и оборудование уже поступили в пять школ, в том числе в ДШИ Омского района. Это пианино, аккордеоны, баяны, пюпитры, учебные пособия и оргтехника. До начала нового учебного года оснащение всех восьми школ будет завершено.