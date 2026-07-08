В Омской области 8 школ искусств оснастят современным оборудованием

Современное оборудование, музыкальные инструменты, учебные материалы и мебель поступят еще в восемь детских школ искусств Омской области в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Новое оснащение получат ДШИ Омска, а также Москаленского, Омского, Оконешниковского, Муромцевского и Седельниковского районов. Отметим, что с начала года инструменты и оборудование уже поступили в пять школ, в том числе в ДШИ Омского района. Это пианино, аккордеоны, баяны, пюпитры, учебные пособия и оргтехника. До начала нового учебного года оснащение всех восьми школ будет завершено.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.