На «Госуслугах» зарегистрировались почти 5 млн иностранцев

Самая популярная «жизненная ситуация» на «Госуслугах» — поступление в университет онлайн, отметил вице-премьер. С момента запуска сервисом воспользовались более 13 млн человек. В этом году через «Госуслуги» было подано более 2 млн заявлений на поступление в вузы. Это на треть больше, чем в прошлом году.