В Калининграде вручили дипломы выпускникам программы «Герои 39»

Программа «Герои 39» была запущена в 2025 году. За время ее реализации участники прошли насыщенный образовательный и практические блоки. Обучающий блок был разработан Западным филиалом РАНХиГС совместно с Высшей школой государственного управления. Программа включала в себя четыре образовательных модуля, а также три этапа стажировки и межмодульный период.